Modi a Mosca, prima visita premier indiano da invasione in Ucraina Roma, 8 lug. (askanews) - Narendra Modi è arrivato a Mosca, prima visita del premier indiano in Russia da quando il Cremlino ha invaso l'Ucraina. Nelle immagini del canale Youtube del governo indiano, Modi è accolto con gli onori militari all'aeroporto dal vice-premier russo Denis Manturiv e da funzionari indiani al suo arrivo per la visita di due giorni in Russia.