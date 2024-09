Moda, a Parigi ritorno agli anni '80 per Yves Saint Laurent Parigi, 25 set. (askanews) - Alla settimana della moda di Parigi, tuffo negli anni '80 per Yves Saint Laurent; Anthony Vaccarello per la sfilata primavera-estate 2025 ha riportato in passerella spalline e accessori retro; è stato rievocato il "fantasma" del fondatore del marchio in persona, con Bella Hadid che ha guidato le modelle vestite come lo stilista, tra occhialoni, abiti a doppio petto, trench e variazioni oversize dei suoi classici tagli maschili di un tempo. Saint Laurent è stato l'uomo che nel 1966 ha cambiato la moda femminile, facendo indossare alle donne le sue giacche da smoking nere e Vaccarello ha cercato di ripetere l'operazione ma negli anni '80. Una collezione pudica, tra lunghi cappotti a strascico, giacche in broccato di seta e aristocratici polsini. Si sono visti anche bomber in pelle e camoscio, con minigonne e sottogonna a contrasto. Vip in prima fila ad assistere, tra cui Gwyneth Paltrow, Kate Moss, Lenny Kravitz, Charlotte Gainsbourg e Carla Bruni.