M.O., Yemen: due morti e 35 feriti nei raid israeliani a San'a San'a, 24 ago. (askanews) - Almeno due persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite nei raid aerei lanciati oggi dalle forze israeliane nell'area di San'a, in Yemen. Lo riporta l'emittente locale Al Masirah, affiliata al gruppo Houthi, citando il ministero della Sanità. L'emittente ha precisato che si tratta di un bilancio iniziale delle vittime, riguardante in particolare l'attacco messo a segno contro un deposito di carburante.