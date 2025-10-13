Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video

VideoM.O., Trump: tendo mano amicizia all'Iran, vogliono accordo
13 ott 2025
M.O., Trump: tendo mano amicizia all'Iran, vogliono accordo

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "Persino con l'Iran, il cui regime ha inflitto così tante morti in Medio Oriente, la mano dell'amicizia e della cooperazione è aperta. Ve lo dico, voglio fare un accordo. È tutto ciò che faccio nella mia vita. Faccio accordi. Sono bravo. Sono sempre stato bravo, e so quando" qualcuno vuole fare un accordo. Anche se dicessero: 'Non vogliamo fare un accordo', posso dirvi che vogliono fare un accordo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. "Né gli Stati Uniti né Israele - ha sottolineato Trump - nutrono alcuna ostilità verso il popolo iraniano. Vogliamo solo vivere in pace. Non c'è niente che farebbe più bene a questa parte del mondo che se i leader iraniani rinunciassero al terrorismo, smettessero di minacciare i vicini, smettessero di finanziare i loro alleati miliziani e riconoscessero finalmente il diritto di Israele all'esistenza. Devono farlo". "Dirò questo: siamo pronti quando lo sarete voi, e sarà la migliore decisione che l'Iran abbia mai preso. E accadrà", ha assicurato il presidente Usa.