M.O., Trump: non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "Per tante famiglie in questa terra, sono anni che non si conosce un solo giorno di vera pace, ma ora finalmente, non solo per gli israeliani, ma anche per i palestinesi e per molti altri, il lungo e doloroso incubo è finalmente finito" lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, iniziando il suo intervento alla Knesset. "Non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore. La scelta per i palestinesi non potrebbe essere più chiara" ha aggiunto Trump .