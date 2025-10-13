M.O., Trump: non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
VideoM.O., Trump: non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore
13 ott 2025
Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "Per tante famiglie in questa terra, sono anni che non si conosce un solo giorno di vera pace, ma ora finalmente, non solo per gli israeliani, ma anche per i palestinesi e per molti altri, il lungo e doloroso incubo è finalmente finito" lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, iniziando il suo intervento alla Knesset. "Non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore. La scelta per i palestinesi non potrebbe essere più chiara" ha aggiunto Trump .