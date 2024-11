M.O., Tajani: mandato Cpi su Netanyahu non accelera la pace Roma, 25 nov. (askanews) - "Leggeremo le carte per prendere una decisione insieme ai nostri alleati", sul mandato d'arresto della Cpi contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu "proporrò il tema alla riunione del G7 di oggi e domani. Rispettiamo la Corte ma siamo assolutamente convinti che le decisioni debbano esere giuridiche e non politiche, consideriamo un errore equiparare colui che ha organizzato la strage del 7 ottobre a un premier democraticamente eletto. Non penso che la decisione di arrestare Netanyahu serva ad accelerare i tempi per raggiungere la pace", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine del Med Dialogues organizzato dal ministero degli Esteri e da Ispi.