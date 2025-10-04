Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Hamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeSean 'Diddy' CombsRemo Girone
Acquista il giornale
VideoM.O., Tajani: gli italiani fermati in Israele stanno tutti bene
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. M.O., Tajani: gli italiani fermati in Israele stanno tutti bene

M.O., Tajani: gli italiani fermati in Israele stanno tutti bene

Firenze, 4 ott. (askanews) - Gli italiani trattenuti in Israele "stanno tutti bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento a Firenze organizzato da Forza Italia. "Ieri -ha aggiunto Tajani- c'è stata la visita consolare. Abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane che siano rispettati tutti i loro diritti, anche di coloro che sono in stato di fermo, che sono quindici. Vogliamo che siano trattati nel miglior modo possibile. La limitazione della libertà c'è, sono in stato di fermo. Ma chiediamo che il trattamento individuale non sia violento, nel rispetto dei loro diritti. Abbiamo chiesto che siano migliorate le loro condizioni. Speriamo di farli rientrare in Italia il prima possibile. Speriamo che questo vicenda si concluda il prima possibile nel migliore dei modi". I 26 italiani trasferiti nella base aerea di Ramon, partiranno dall'aeroporto di Eilat, verranno imbarcati su un volo speciale per Istanbul alle 13 italiane. Gli altri 15 connazionali, che non hanno firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere che le autorità israeliane pronuncino l'espulsione coatta, probabilmente la settimana prossima. Il Consolato generale d'Italia a Istanbul fa sapere che fornirà tutto il supporto necessario.