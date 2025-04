M.O., nuovo raid Idf a Khan Younis: 10 morti, 7 bambini Gaza, 11 apr. (askanews) - La Protezione civile palestinese ha annunciato la morte di dieci membri di una famiglia, tra cui sette bambini, durante un attacco israeliano notturno a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Le vittime, di età compresa tra 3 e 58 anni, sono state uccise in un bombardamento effettuato intorno alle 2,30 del mattino (ora italiana), ha dichiarato all'Afp Mahmoud Bassal, portavoce dell'organizzazione di soccorso. Il portavoce in arabo delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha emesso un ordine di evacuazione questa mattina per diversi quartieri intorno a Shujaiyeh, a Gaza City, chiedendo ai residenti di spostarsi immediatamente verso i rifugi noti nella parte occidentale della città.