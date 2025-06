M.O., Netanyahu: un "grande successo" attacco Israele contro Iran Tel Aviv, 13 giu. (askanews) - L'attacco iniziale a sorpresa di Israele contro l'Iran è stato "un grande successo". Lo ha affermato il primo ministro dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu. "Abbiamo colpito il comando superiore, abbiamo colpito scienziati di alto livello che promuovono lo sviluppo di armi nucleari, abbiamo colpito installazioni nucleari", ha sottolineato in una dichiarazione video, seduto accanto al ministro della Difesa Israel Katz, al ministro degli Affari Strategici Ron Dermer, al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, al capo del partito Shas Aryeh Deri e al ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir. "Stiamo ottenendo risultati", ha proseguito, "ma so, e lo sapete anche voi, che non esistono guerre facili". Gli israeliani potrebbero dover trascorrere "periodi molto più lunghi nei rifugi rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad ora", ha aggiunto.