M.O., Netanyahu: "Ci sono 20 ostaggi vivi a Gaza e 28 morti" Tel Aviv, 10 ott. (askanews) - "La sfida più difficile di tutte rimane: riportare a casa tutti gli ostaggi rimasti - 20 vivi e 28 presi e uccisi", ha dichiarato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in attesa che gli ostaggi vengano consegnati da Hamas a partire da lunedì sera. "Questa Simchat Torah diventerà, se Dio vuole, un giorno di gioia nazionale al ritorno di tutti i nostri fratelli e sorelle rapiti" ha aggiunto Netanyahu dopo il cessate il fuoco a Gaza.