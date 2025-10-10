M.O., Netanyahu: "Ci sono 20 ostaggi vivi a Gaza e 28 morti"

Venerdì 10 Ottobre 2025

Tel Aviv, 10 ott. (askanews) - "La sfida più difficile di tutte rimane: riportare a casa tutti gli ostaggi rimasti - 20 vivi e 28 presi e uccisi", ha dichiarato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in attesa che gli ostaggi vengano consegnati da Hamas a partire da lunedì sera. "Questa Simchat Torah diventerà, se Dio vuole, un giorno di gioia nazionale al ritorno di tutti i nostri fratelli e sorelle rapiti" ha aggiunto Netanyahu dopo il cessate il fuoco a Gaza.