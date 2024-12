M.O., Netanyahu ai cristiani: "Combatterò le forze del male" Tel Aviv, 24 dic. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato, rivolgendosi oggi ai cristiani di tutto il mondo, a combattere contro le "forze del male". "La nostra battaglia non è ancora finita. Con il vostro sostegno e l'aiuto di Dio, vi assicuro che vinceremo", ha detto Netanyahu in un videomessaggio. "Siete stati al nostro fianco con resilienza, fermezza e forza mentre Israele difende la nostra civiltà dalla barbarie", ha detto ancora prima di aggiungere: "faremo tutto ciò che è necessario per difendere il solo e unico Stato ebraico, custode e fonte della nostra eredità comune". Secondo l'Ufficio Centrale di Statistica, Israele conta 185.000 cristiani, pari all'1,9% della popolazione, mentre i cristiani arabi costituiscono quasi il 76% della loro comunità. Secondo le autorità palestinesi, nei Territori vivono 47.000 cristiani.