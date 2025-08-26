M.O., Metsola: "La situazione a Gaza è orribile"

Lunedì 25 Agosto 2025
26 ago 2025
Rimini, 26 ago. (askanews) - "La situazione a Gaza è orribile" ha sottolineato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, oggi al Meeting di Rimini nel corso del panel "Nuovi mattoni per l'Europa". "Troppi bambini pagano le conseguenze" di questa guerra e questa è una "situazione intollerabile, dobbiamo mettere fine a ciclo di guerra perpetua, lo dobbiamo alle giovani generazioni" ha detto la presidente del Parlamento europeo, che ha altresì ricordato i molti giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza e gli ostaggi ancora in mano ad Hamas.