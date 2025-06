M.O., Meloni: momento per cessate il fuoco, ho trovato convergenza Kananaskis (Canada), 18 giu. (askanews) - "Credo che sia un momento nel quale si può arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Ho condiviso questo mio sentimento con tutte le persone con le quali ho parlato in questi giorni e con tutte le persone che erano al vertice e ho trovato convergenza, tanto che questa comune posizione è nel documento finale G7". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del G7. "Significa - ha aggiunto - che siamo tutti convinti che bisogna spingere per questo risultato. Dopodiché, siccome ho letto il piano di pace italiano, che cosa penso io che dovrebbe accadere dopo se ci fosse un cessato del popolo? Voi sapete che io ho sempre sostenuto il piano di ricostruzione presentato dai Paesi arabi. Credo che il ruolo dei paesi arabi, segnatamente dei paesi del Golfo, in questa fase nella regione sia un ruolo fondamentale e credo che noi dobbiamo il più possibile sostenere la responsabilità di questi paesi nell'aiutarci a trovare una soluzione su Gaza. Quindi nel caso ci fosse un cessato fuoco io ripartirei da lì".