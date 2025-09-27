M.O., Mark Carney: "Canada ha sempre sostenuto soluzione a due Stati" Londra, 27 set. (askanews) - Intervenendo in conferenza stampa presso l'Alto Commissariato canadese a Londra, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha ribadito il sostegno del suo Paese alla soluzione dei due Stati per porre fine al conflitto in Medio Oriente. "Dal 1947, ogni governo canadese ha sostenuto la soluzione a due Stati, in linea con i principi di autodeterminazione e diritti umani delle Nazioni Unite. Inoltre, non ci sarà mai una pace duratura per Israele se non saranno rispettati i diritti di autodeterminazione del popolo palestinese, e quindi uno Stato palestinese libero e vitale che viva in pace e sicurezza fianco a fianco con lo Stato di Israele", ha dichiarato Carney. "Fin dall'inizio, in quanto membri della Coalizione dei volenterosi, mentre il Canada farà la sua parte, siamo stati chiari sul fatto che alla fine sarà necessaria una qualche forma di sostegno da parte degli Stati Uniti a qualsiasi garanzia di sicurezza dell'Ucraina fornita dalla Coalizione dei volenterosi, quindi ritengo incoraggiante il più recente rafforzamento dell'intento degli Stati Uniti indicato dalle dichiarazioni del Presidente (Usa)", ha aggiunto Carney.