M.O., Macron: riconoscimento Palestina è una necessità politica Singapore, 30 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in una conferenza stampa a Singapore, che il riconoscimento di uno Stato palestinese non è "solo un obbligo morale, ma anche una necessità politica". Durante la sua partecipazione a una conferenza internazionale sulla sicurezza nella nazione asiatica, il presidente francese ha sottolineato che l'Europa deve "rafforzare la sua posizione collettiva" nei confronti di Israele "se non fornirà una risposta adeguata alla situazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni" nella Striscia di Gaza.