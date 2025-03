M.O., Israele taglia tutta l'elettricità alla Striscia di Gaza Gaza, 10 mar. (askanews) - Dalle minacce ai fatti il ministro dell'Energia israeliano Eli Cohen ha firmato un ordine governativo che impone alla Israel Electric Corporation di tagliare tutta l'elettricità alla Striscia di Gaza. "Ho appena firmato l'ordine di interrompere immediatamente la fornitura di elettricità alla Striscia di Gaza. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riportare indietro gli ostaggi e garantire che Hamas non sia più a Gaza il giorno dopo" ha detto Cohen. In seguito alle precedenti direttive governative, l'unica elettricità che Israele forniva a Gaza era per il suo impianto di depurazione e desalinizzazione dell'acqua, che ora non avrà più energia. Dura la replica di Hamas, che ha definito la decisione di Israele "un puro e semplice ricatto" e una "palese violazione" dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Sul fronte diplomatico continuano i contatti tra le delegazioni, il prossimo incontro è previsto martedì in Qatar. Israele chiede la liberazione di tutti e 59 gli ostaggi vivi e morti, mentre Hamas insiste sul ritiro completo di Israele dalla Striscia.