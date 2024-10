M.O., Grandi (Unhcr): timore espansione conflitto è ormai realtà Roma, 3 ott. (askanews) - In Medio Oriente la situazione è "angosciante" e "il timore di un'espansione del conflitto irrisolto tra israeliani e palestinesi non è più un timore ma una realtà. Il conflitto si è esteso al Libano" e allo Yemen, "in una regione che è estremamente fragile", ha dichiarato l'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati Filippo Grandi in Senato davanti alle Commissioni Affari Esteri e difesa e Diritti umani del Senato e Affari esteri della Camera - Ufficio di Presidenza.