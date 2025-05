M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis. Un numero imprecisato di civili inoltre sarebbe rimasto ferito: tra questi figurano pazienti in cura e personale medico, è stato spiegato senza fornire i nomi delle vittime. Tra le vittime il giornalista palestinese Hassan Eslaiah, accusato il mese scorso dalle Forze di Difesa Israeliane di appartenere al gruppo terroristico di Hamas. Era ricoverato nella struttura dopo essere rimasto ferito la scorsa settimana in un altro raid. Sale così a 215 il numero degli operatori dei media uccisi dalle forze israeliane dall'inizio del conflitto, nell'ottobre del 2023, secondo quanto riferito dalle autorità di Gaza. L'Idf ha dichiarato durante la notte di avere effettuato un "attacco mirato" contro agenti "chiave" di Hamas all'interno del complesso ospedaliero, ma non ha specificato se qualcuno sia rimasto ucciso nell'attacco. Le forze di difesa israeliane hanno precisato su Telegram di avere colpito "un centro di comando e controllo situato nell'ospedale Nasser di Khan Younis", nel sud del territorio palestinese. "Alti funzionari di Hamas continuano a usare l'ospedale per attività terroristiche, sfruttando cinicamente e brutalmente la popolazione civile che si trova all'interno e nei pressi dell'ospedale", è stato aggiunto.