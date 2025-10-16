M.O., Fini: indebolito asse sciita oltranzista Roma, 16 ott. (askanews) - "I Paesi arabi e la Turchia hanno accolto con soddisfazione l'emergere di un nuovo scenario mediorientale, che non può prescindere da Israele, ma che vede oggi in una posizione più debole il gruppo sciita più oltranzista, quello che ha come obiettivo la distruzione dello Stato di Israele", lo ha detto l'ex Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ospite alla trasmissione 'L'Intervista'. E ha aggiunto: "La causa palestinese è sacrosanta, ma tradita soprattutto da chi l'ha agitata in modo strumentale. Non so se oggi ci siano le condizioni per una pace, ma di certo per una tregua sì".