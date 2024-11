M.O, Crosetto: invio dei carabinieri solo con garanzie di sicurezza Roma, 4 nov. (askanews) - L'Italia manderà i Carabinieri" nei Territori palestinesi "solo se saranno garantite totalmente le condizioni di sicurezza. Questo vuol dire che non può esserci una richiesta solo occidentale, quella di formare le forze di polizia palestinesi, ma deve essere una richiesta di tutti gli attori in campo e ci deve essere la garanzia da parte di tutte le parti dei contendenti in campo che sia garantita la sicurezza". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Venezia, a margine della cerimonia per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della prima guerra mondiale. "Noi non manderemo mai i nostri militari se non ci sarà questo alla base - ha aggiunto -. La cosa ci ha fatto onore perché i carabinieri sono gli unici che hanno probabilmente la credibilità da tutte le parti per formare le forze di polizia che serviranno a creare il futuro stato palestinese. Questo è importante dal punto di vista della futura pace, quello che potremmo fare ma aspettiamo prima che ci siano queste garanzie".