M.O., Crosetto: carabinieri in Cisgiordania? Prima le condizioni di sicurezza Roma, 11 ott. (askanews) - "Non manderemo mai una sola persona senza valutare prima le condizioni di sicurezza": lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita a Pristina per la cerimonia di avvicendamento del Comando di KFOR (Kosovo Force). "La missione in Cisgiordania - ha precisato - come ho detto ieri, deve essere una missione voluta da tutte le parti in campo. Da tutte, non da una parte o non conosciuta dall'altra. Tutte le parti in campo, tutti gli attori in campo, devono sapere che i carabinieri vanno a fare qualcosa che serve per formare il tessuto, per costruire il futuro che sono, secondo noi e per noi, due popoli e due stati".