M.O., corteo a Roma: fermare Israele e la terza guerra mondiale Roma, 21 giu. (askanews) - "Siamo più di 100mila ed abbiamo ottenuto dalla Questura di prolungare il corteo". Lo hanno annunciato dal camion che guida la manifestazione nazionale Stop Rearm Europe 'No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo' che si tiene a Roma. Al momento la lunga coda di persone sta passando davanti al Colosseo. Musica e canti vengono diffusi. Il portavoce di Sinistra Anticapitalista ha scandito al microfono: "Il governo israeliano sta compiendo un genocidio nei confronti del popolo palestinese". Su cartelli e striscioni si legge: 'Palestina libera', 'Stop alla guerra genocida in Palestina', 'Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump', 'La pace dipende anche da te'. "Tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cittadini è contro la guerra, per questo abbiamo costruito una convergenza così orizzontale. Noi siamo terribilmente preoccupati dal fatto che la legge del più forte sta sovrastando il diritto internazionale", si sottolinea. La manifestazione è diffusa anche in diretta su Facebook. "Non abbiamo bisogno di più armi", si sottolinea.