Pierfrancesco De Robertis
VideoMO, Calenda: "Tregua importantissima, ora Ue faccia rispettare il piano"
9 ott 2025
MO, Calenda: "Tregua importantissima, ora Ue faccia rispettare il piano"

Il senatore e leader di Azione: "La Pace e' una cosa piu' complicata da costruire"