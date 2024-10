M.O., Borrell: i 27 condannano attacchi d'Israele alle truppe Onu, Lussemburgo, 14 ott. (askanews) - L'Unione Europea condanna tutti gli attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite, ha affermato l'alto rappresentante Ue per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, in risposta all'attacco alla missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) da parte delle Forze di difesa israeliane. "I 27 membri hanno concordato di chiedere a Israele di smettere di attaccare l'UNIFIL. Molti membri europei stanno partecipando a questa missione. Il loro lavoro è molto importante. È del tutto inaccettabile attaccare le truppe delle Nazioni Unite", ha affermato Borrell dal Lussemburgo.