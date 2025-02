M.O., auto contro la folla in Israele: 10 persone ferite Gan-Shmuel, 27 feb. (askanews) - Dieci persone sono rimaste ferite in un attentato con un'auto-ariete a Gan-Shmuel vicino a Pardes Hanna, cittadina nel nord di Israele. Lo ha reso noto la polizia israeliana precisando che uno dei feriti, una ragazza di 17 anni, è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla polizia, il sospetto attentatore ha lanciato la sua auto contro un gruppo di persone ad una fermata dell'autobus, prima di essere inseguito e ucciso dalla polizia. Sempre secondo gli inquirenti, si tratta di un arabo-israeliano incensurato di 24 anni.