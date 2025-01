Misure sartoriali in 3 minuti con la tuta smart indossabile Las Vegas (Nevada), 13 gen. (askanews) - Una soluzione per prendere misure precise sartoriali in automatico. È l'idea di Proke (presentata al Ces di Las Vegas, organizzato da Cta), una startup italiana che con una tuta, sensori e una app è in grado di creare un avatar digitale del nostro corpo su cui prendere misure di precisione. Paola Griggio, cofondatrice di Proke: "Serve sostanzialmente in tutti quei casi in cui abbiamo bisogno di un capo che risulti adatto alla fisicità e alla corporatura delle persone, ma senza la necessità per il cliente di viaggiare o di inviare qualcuno di molto esperto dal cliente, per esempio se faccio delle tute sportive molto performanti e ho la necessità di avere delle misure precise, ma non ho magari del personale molto esperto". Utile anche ad esempio per dispositivi medicali, uniformi e in generale per capi sartoriali. "L'idea è venuta dopo il Covid: la mia mamma è una modellista sarta e aveva la necessità di prendere le misure precise del corpo e non trovò nessuna soluzione adatta", ha spiegato Griggio. Da lì l'idea dell'app, il prototipo e poi la produzione.