Missili dall'Iran, a Tel Aviv abitanti si rifugiano nella stazione Tel Aviv, 23 giu. (askanews) - Serene d'allarme hanno risuonato in Israele all'avvicinarsi dei missili iraniani. Giornalisti della France presse hanno riferito di esplosioni udite a Gerusalemme. Nelle immagini, gli abitanti che sono corsi in una stazione di Tel Aviv dopo che l'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione di mettersi al sicuro. Decine e decine di persone hanno raggiunto in poco tempo l'area sicura, aspettando notizie dell'attacco imminente annunciato.