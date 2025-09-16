Lunedì 15 Settembre 2025
Accedi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Maurizio Sacconi
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Israele a Gaza
Ucraina Russia
Manovra 2025 stipendi
Katia Buchicchio Miss Italia
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Miss Italia 2025 e' la 18enne lucana Katia Buchicchio
16 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Miss Italia 2025 e' la 18enne lucana Katia Buchicchio
Miss Italia 2025 e' la 18enne lucana Katia Buchicchio
E' di Anzi nel Potentino, prima volta per la Basilicata
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura: l'intervista di Giulia Carla de Carlo a Caterina Venturini
Guarda il video