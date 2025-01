Ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir: "Fermate l'accordo" Tel Aviv, 17 gen. (askanews) - "Faccio appello ai miei amici del Likud e del Partito sionista religioso: non è ancora troppo tardi. Prima della riunione del governo, questo accordo può essere fermato. Unitevi a me. Possiamo fermarlo". Lo ha affermato il ministro israeliano di destra Itamar Ben Gvir in un video messaggio pubblicato sul suo canale Telegram. Il messaggio arriva mentre il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza che dovrebbe entrare in vigore questo fine settimana. L'accordo, che deve ora passare all'esame dell'intero gabinetto per il via libera definitivo, porrebbe fine ai combattimenti e ai bombardamenti nella guerra di Gaza più letale di sempre.