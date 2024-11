Ministro Esteri giapponese: "nord coreani in Ucraina sono un rischio" Kiev, 16 nov. (askanews) - Per il ministro degli Esteri giapponese, in visita a Kiev, la presenza di soldati nord coreani in Ucraina avrà un effetto "estremamente significativo" sulla sicurezza dell'Asia orientale. Takeshi Iwaya è giunto in Ucraina dove ha promesso sostegno al paese mentre l'invasione russa si avvicina lentamente al terzo anniversario. I soldati di Pyongyang sono stati dispiegati probabilmente nella regione frontaliera di Kursk. "Nei colloqui di oggi abbiamo discusso in dettaglio il dispiegamento di soldati nordcoreani in Russia e il loro diretto coinvolgimento nell'invasione (dell'Ucraina), uno sviluppo estremamente inquietante" ha detto Iwaya. "Non solo peggiorerà la situazione in Ucraina ma avrà ripercussioni estremamente significative per la situazione della sicurezza nell'Asia orientale È uno sviluppo che ci preoccupa seriamente e lo condanniamo con forza".