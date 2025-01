Ministeriale Difesa, Crosetto: Europa è secondo pilastro della Nato Roma, 13 gen. (askanews) - "Le spese per la difesa sono la garanzia per la sopravvivenza delle nostre democrazie, dei nostri Paesi e dell'Europa". Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto intervenendo alla riunione a livello ministeriale della Difesa in formato a 5, con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Un'opportunità, ha detto, per un "prezioso confronto su strategie comuni per rafforzare difesa europea, sviluppare reale e autonoma capacità di deterrenza e affrontare le sfide del futuro. Ribadita l'importanza e il ruolo strategico dell'Europa, come secondo pilastro della NATO, che continua a essere l'unico vero strumento di garanzia della nostra sicurezza", ha aggiunto il ministro Crosetto. "Dobbiamo assumerci più responsabilità - è infine l'appello - condividendo concretamente visione e impegni, sia in ambito strettamente militare che nel settore industriale e tecnologico della difesa".