Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaFranciaMaltempo ItaliaIntervista VendolaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoMilei dopo la sconfitta in Buenos Aires: "Accelerero' le riforme in Argentina"
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Milei dopo la sconfitta in Buenos Aires: "Accelerero' le riforme in Argentina"

Milei dopo la sconfitta in Buenos Aires: "Accelerero' le riforme in Argentina"

Il presidente rilancia il programma libertario in vista delle elezioni di medio termine