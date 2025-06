Milei: dal 2026 l'ambasciata argentina in Israele sarà a Gerusalemme Milano, 12 giu. (askanews) - In un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, il presidente argentino Javier Milei ha annunciato che l'ambasciata del suo Paese in Israele sarà trasferita a Gerusalemme nel 2026. Quasi tutti i Paesi con una presenza diplomatica formale presso le autorità israeliane hanno ambasciate a Tel Aviv. "La comunità internazionale ha urgente bisogno di ritrovare la propria bussola morale e decidere finalmente se preferisce stare dalla parte del terrore o dalla parte della libertà", ha dichiarato Milei, il cui discorso è stato accolto da un applauso.