Milei a Madrid: l'inflazione in Argentina sarà solo un ricordo Madrid, 9 giu. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei dopo la visita in Italia è arrivato in Spagna, a Madrid, dove ha criticato il premier spagnolo Pedro Sanchez, definendolo un "truffatore". Il discorso arriva dopo varie tensioni tra i due leader, che già lo scorso anno si erano scontrati quando Milei aveva suggerito che la moglie di Sanchez fosse "corrotta", spingendo Madrid a richiamare il suo ambasciatore da Buenos Aires. Milei ha parlato al Forum economico di Madrid in un discorso apertamente critico con Sanchez, incentrato sulla difesa delle politiche economiche della sua amministrazione. "Sarò sempre dalla vostra parte quando si tratta di opporsi ai socialisti", ha detto alla folla. Poi, parlandod el suo Paese ha dichiarato: "Oggi l'Argentina ha imboccato una strada che, se continuerà ad abbracciare le idee di libertà, tra 40 anni sarà senza dubbio la prima potenza mondiale". Promettendo: "Da qui posso dirvi che entro l'anno prossimo l'inflazione in Argentina sarà solo un ricordo del passato".