Milano, spettacolo tra danza e moda al lancio nuovo prodotto KIWI Milano, 12 set. - A Milano, Garage 21 si è trasformato per una sera nel palcoscenico del debutto di KIWI Air, nuovo dispositivo di sigaretta elettronica del brand italiano Kiwi. Non una classica presentazione, ma uno show a metà tra moda e intrattenimento pensato per stampa, partner e community, con tanto di passerella e atti tematici. Sul palco i Kataklò Athletic Dance Theatre, che hanno interpretato gli elementi naturali, e il brand Calcaterra, che ha presentato una mini collezione di accessori realizzati per KIWI Air. È stata annunciata inoltre una borsa di studio in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, collegata allo sviluppo di una linea di accessori prevista per il 2026. Lo Ied, partner del progetto, ha sottolineato la dimensione formativa e culturale dell'iniziativa. La serata è proseguita con i DJ set di Lele Sacchi e Davide Squillace. Pur centrato sul lancio di un prodotto di sigaretta elettronica - settore che resta al centro del dibattito sanitario ed etico - l'appuntamento ha puntato sull'incrocio tra linguaggi artistici e creativi e ha presentato Milano come palcoscenico di sperimentazione tra moda, spettacolo e design. L'azienda, nata nel 2019, dichiara di aver venduto 4 milioni di dispositivi. Mattia Sparacino, Ceo e Founder di Kiwi: "Noi attualmente abbiamo venduto i nostri prodotti in 45 paesi. Siamo arrivati anche in Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Perù. Di certo l'Italia La Francia e la Germania sono le nazioni più importanti per Kiwi e abbiamo dei piani di espansione importanti per l'Europa. Quindi, nonostante vendiamo e abbiamo venduto i nostri prodotti in 45 paesi, l'Europa è comunque il nostro il nostro focus principale". (servizio pubbliredazionale)