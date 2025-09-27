Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Flotilla, cercano l’incidente
Milano, protesta davanti al McDonald's di corso Buenos Aires contro Israele
27 set 2025
27 set 2025
Milano, protesta davanti al McDonald's di corso Buenos Aires contro Israele

Attivisti pro Palestina accusano la catena di complicita' e invitano al boicottaggio