Sabato 27 Settembre 2025
Flotilla, cercano l’incidente
Bruno Vespa
Flotilla
Israele Gaza
Milano, protesta davanti al McDonald's di corso Buenos Aires contro Israele
27 set 2025
Milano, protesta davanti al McDonald's di corso Buenos Aires contro Israele
Attivisti pro Palestina accusano la catena di complicita' e invitano al boicottaggio
