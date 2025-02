Milano, proposta di matrimonio speciale alle Colonne di San Lorenzo Milano, 7 feb. (askanews) - Una maxi affissione nel cuore di Milano con un messaggio d'amore personalizzato per fare da sfondo a una proposta di matrimonio. Così Andrea, un giovane monzese, ha chiesto alla fidanzata Federica di sposarla. È successo in una serata di gennaio alle Colonne di San Lorenzo e per la coppia quella che era iniziata come una semplice passeggiata è diventata un momento indimenticabile nella loro vita a due, con tanto di giochi di luce e musiche. Andrea ha organizzato il tutto con il supporto di Stroili, brand di gioielli che è rimasto colpito e affascinato dalla storia d'amore vissuta a distanza per anni dalla coppia, e ha deciso di aiutare il ragazzo nel suo romantico progetto. Alla proposta hanno assistito diverse persone, che hanno salutato il sì di Federica con applausi e sorrisi. La storia di Andrea e Federica si inserisce in un più vasto costume che riguarda le proposte di matrimonio: se una volta la tradizione voleva che il promesso sposo chiedesse la mano dell'amata al padre di lei, oggi, nel tempo questa pratica è scomparsa quasi del tutto e con l'imporsi di un immaginario cinematografico all'americana anche in Europa è arrivata la proposta fatta in ginocchio, che oggi è diventata una sorta di "standard" sempre più diffuso e condiviso sui social.