Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenUsa-Venezuela
Acquista il giornale
VideoMilano, lancio di petardi e fumogeni al corteo per il Leoncavallo
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Milano, lancio di petardi e fumogeni al corteo per il Leoncavallo

Milano, lancio di petardi e fumogeni al corteo per il Leoncavallo

In corso Monforte. Le Forze dell'ordine impedivano di raggiungere la prefettura