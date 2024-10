Milano, la 126° edizione di MIPEL: protagonisti borse e accessori Milano, 22 set. (askanews) - Con uno spazio espositivo di oltre 4000 mq e la presenza di più di 200 brand, si è aperta domenica 15 all'interno di Fiera Milano-Rho, la 126 edizione di MIPEL, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, promosso e organizzato da ASSOPELLETTIERI. Un'occasione per scoprire in anteprima le ultime tendenze primavera/estate 2025. Abbiamo parlato con Claudia Sequi, Presidente Assopellettieri e MIPEL: "Il nostro focus quest'anno è indubbiamente sul prodotto. Vogliamo dimostrare quella che è la creatività e la proposta dei nostri brand ed aziende. Abbiamo una proposta molto interessante che vuole essere una sorta di hub creativo e commerciale di tutto quello che si può raccontare nel mondo della pelletteria. Questa è una grande occasione per dimostrare quello di cui siamo capaci, per proporre sempre più quello che è il genio e la creatività italiana e la capacità di proporsi all'estero". Il comparto sta vivendo un momento difficile influenzato dall'instabilità dello scenario geo-politico internazionale e i dati del primo semestre 2024 confermano il trend non positivo del settore. Abbiamo poi parlato con Danny D'Alessandro, Direttore Generale Assopellettieri e MIPEL: "La manifestazione fieristica è sicuramente un momento importante per misurare la temperatura e il riscontro effettivo della situazione, soprattutto è un momento importante per infondere un messaggio di ottimismo. Ossia che l'Italia ha gli anticorpi per poter reagire ad una crisi di questo tipo". Nonostante il quadro complesso, MIPEL si conferma un momento essenziale di business, networking e un vero e proprio polo attrattivo per i buyer provenienti da tutto il mondo. "Anche quest'anno abbiamo rinnovato il nostro patto di collaborazione con altre cinque fiere e ci presentiamo, quindi, tutti insieme per essere un polo ancora più attrattivo per i buyer internazionali. Qualsiasi buyer che si affaccia a Milano ha la possibilità di vedere tutto quello che è il nostro mondo, a partire dalla pelle fino alla lavorazione del prodotto finito ossia alle borse e scarpe. Presentiamo quelle che sono le proposte più interessanti della stagione, attraverso un percorso di profumi suddivisi per forme e colori". Palcoscenico esclusivo dove scoprire il meglio del Made in Italy coniugato con proposte internazionali del mondo della pelletteria, MIPEL si conferma l'evento imperdibile per gli addetti al settore.