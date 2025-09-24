Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
VideoMilano, ipovedente aggredito e rapinato su un tram: due arresti
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Milano, ipovedente aggredito e rapinato su un tram: due arresti

Milano, ipovedente aggredito e rapinato su un tram: due arresti

Lo scorso agosto. La vittima, 55 anni, era stata scaraventata fuori dal mezzo