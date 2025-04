Milano Design Week, Voucher organizza l'Aperiviaggi Roma, 9 apr. - In occasione della Milano Design Week, Giovedì 10 Aprile 2025, alle ore 18, Voucher organizza l'Aperiviaggi a Palazzo Biandrà, sede della Banca Mediolanum a Milano, dove il Design incontrerà il benessere. Interverranno importanti relatori tra cui Lilly Mercury, architecture International Designer, Il Dott. Marco Missaglia, specialista in scienze dell'alimentazione ed endocrinologia sperimentale, Daniele Andrei, punto di riferimento dell'Hairstyling di Milano. (www.danieleandrei.it). Il focus dell'iniziativa sarà l'acqua con la partecipazione di Farmacqua (www.farmacqua.it), azienda leader dei dispositivi di trattamento dell'acqua rappresentata dal Co-founder Pietro Maruca e da Walter Canziani, biologo sanitario, naturopata ed esperto in medicina antiaging. A seguire una degustazione di prodotti di eccellenza offerti dall'AIC, Associazione Italiana Coltivatori con la presenza del Presidente AIC Nord Occidentale Giuseppe Fumagalli. Il tutto sarà' coordinato dallo Chef Gi di Seriate, ideatore dei Gioccolatini. I vin saranno offerti da Poderi di San Pietro di San Colombano. (In collaborazione con Voucher)