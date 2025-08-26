Milano-Cortina, Coca-Cola sceglie 10 porta-cartello Paese per Giochi Rimini, 26 ago. (askanews) - Dal 6 dicembre, la Fiamma Olimpica attraverserà l'Italia per 63 giorni, toccando tutte le 110 province del Paese. Un percorso che intende coinvolgere le comunità locali, anche quelle più lontane dai luoghi olimpici, trasformando Milano Cortina 2026 in un'esperienza condivisa e inclusiva. Coca-Cola è Presenting Partner del Viaggio. Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026, di Coca-Cola, presenta al Meeting di Rimini il viaggio della fiaccola. "In questo contesto - ha detto ad askanews Santandrea - si instaura il viaggio della Fiamma Olimpica dove noi siamo presenti in partner che partirà da Roma il 6 dicembre di quest'anno e che visiterà tutte le province italiane, quindi portando questi valori olimpici non solo nelle aree dove ci saranno le competizioni sportive ma in tutta Italia". Al Meeting di Rimini Coca-Cola lancia anche una iniziativa davvero originale. "Abbiamo portato al meeting la possibilità di candidarsi per 10 posti per fare i cosiddetti Placard Bearer che sono i portatori del cartello del nome del Paese durante la cerimonia di apertura dei giochi paralimpici che si terrà a Verona il 6 marzo dell'anno prossimo". E proprio alle scorse Paralimpiadi di Parigi 2024, tra i 168 placard bearer selezionati da Coca-Cola c'era anche Chiara D'Amicis, atleta paralimpica che detiene il record italiano nel getto del peso e lancio del disco. "E' stata una emozione forte, un mix di emozioni. Auguro ai prossimi di divertirsi come ho fatto io l'anno scorso".