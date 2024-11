Milano Cortina, Bianchedi: le Olimpiadi cambiano le città Milano, 26 nov. (askanews) - "Da atleta è possibile valutare come cambiano le città che ospitano i giochi olimpici, perché cambiano a misura dell'atleta stesso. L'atleta è al centro di un'esperienza che deve essere quella dell'evento sportivo più importante della propria carriera e, nello stesso tempo, un evento che deve lasciare un panorama di infrastrutture in grado, poi, di cambiare il volto della città. Abbiamo visto quello che è successo, ad esempio, a Barcellona, dove una zona che era stata bonificata per i giochi è stata poi utilizzata e, adesso, è una delle zone più belle di Barcellona e lo vediamo a Milano che ha l'ambizione di diventare una delle città polo universitario nel nostro continente e che aveva la necessità di avere, ad esempio, uno studentato. Ecco, il villaggio olimpico dove vivranno gli atleti durante i giochi di Milano-Cortina 2026 sarà lasciato alla città come studentato e gli permetterà, quindi, di essere un polo centrale nel panorama universitario". Lo ha detto Diana Bianchedi, campionessa olimpica e chief strategy planning & legacy officer Fondazione Milano Cortina 2026 a margine dell'evento "Lo specchio del mondo. Milano e i grandi eventi internazionali" dedicato proprio alla città Milano e ai suoi cambiamenti