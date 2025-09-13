Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMondiale volley
Acquista il giornale
VideoMilano-Cortina, Abodi: "L'eredita' dei Giochi e' il nostro focus principale"
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Milano-Cortina, Abodi: "L'eredita' dei Giochi e' il nostro focus principale"

Milano-Cortina, Abodi: "L'eredita' dei Giochi e' il nostro focus principale"

Il ministro: "Quel che restera' nei territori coinvolti e' la vera ragione degli investimenti"