Milan Fintech Summit: la finanza del futuro fra AI e diversity Milano, 9 ott. (askanews) - Come sarà la finanza del futuro? Quali innovazioni stanno rivoluzionando il sistema? Domande a cui hanno provato a dare una risposta oltre 100 relatori nazionali e internazionli al Milan Fintech Summit, in scena per due giorni alla Fiera di Milano. Un evento in crescita, che nella sua quinta edizione ha registrato 1.400 presenze da tutto il mondo, Asia, Africa, Est Europa, come ha spiegato Chiara Padua, head del Milan Fintech Summit. "Abbiamo avuto un 10% in più di speaker rispetto allo scorso anno, quindi l'interesse a raccontare la propria storia, portare il proprio punto di vista è sempre più alto - ha spiegato - Abbiamo un buon 30% di speaker donne, si può sicuramente fare molto meglio, faccio un invito, perché non è un qualcosa che possiamo cambiare soltanto noi come organizzatori del Milan FinTech Summit, è qualcosa su cui bisogna lavorare tutti insieme, inclusi i nostri partner". Tanti i trend emersi, fra cui "il fatto che Milano si conferma come un hub molto interessante per molte aziende che vengono dall'estero e che lo vedono come un paese rilevante in cui portare il proprio business e espandersi. Secondo, ovviamente, artificial intelligence e dati. E terzo punto, il tema ESG, quindi sostenibilità, governance, ambiente, e ovviamente quando parliamo di governance parliamo anche del concetto di diversity". Tutti temi e valori che uniscono una community, ha spiegato Umberto Pellegrino, Head of Business International di Fiera Milano. "Una community ancora più viva, sempre più attenta ai trend del futuro e che trova in questo evento un'occasione importante di incontro, non solo un evento fisico ma anche un evento digitale. Infatti nella nostra app, che abbiamo messo a disposizione di tutte le persone che si sono iscritte e hanno partecipato all'evento abbiamo notato una fortissima interazione, già prima dell'inizio dei lavori", ha spiegato, "abbiamo registrato circa 280 incontri di networking tra la community fintech e le persone che hanno partecipato, questo dimostra un grande interesse e fermento intorno a questo settore".