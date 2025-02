Migranti, Piantedosi: i centri in Albania piacciono all'Europa Roma, 12 feb. (askanews) - L'iniziativa dei centri in Albania "ha riscontrato l'immediato e forte interesse da parte di 15 Paesi europei e anche della stessa presidente della Commissione europea che ha espressamente sottolineato l'importanza di continuare a esplorare l'idea di sviluppare hub di rimpatrio fuori dall'Unione europea". Così ha detto nel question time alla Camera il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riferendosi al recente Consiglio Ue degli Affari Interni di Varsavia. Inoltre "nel corso del confronto sui possibili sviluppi in ambito migratorio, la posizione italiana è stata largamente condivisa, al punto che il documento di discussione della Presidenza polacca contiene un esplicito riferimento proprio al Protocollo come valido esempio di cooperazione innovativa con un Paese terzo". E "quindi, al di là di ogni legittima opinione, è bene prendere atto che si tratta di un'iniziativa che piace all'Europa. E ciò anche perché - ha detto ancora Piantedosi - la Commissione europea guarda con favore a ogni iniziativa di rafforzamento del sistema dei rimpatri, come dimostra la preannunciata proposta di una nuova direttiva Rimpatri, fortemente auspicata da tutti i Paesi europei".