Migranti, Piantedosi: abbiamo ridotto sbarchi del 60 per cento Roma, 17 feb. (askanews) - "Abbiamo ridotto gli sbarchi del 60%, questo non è avvenuto a caso ma perché ci sono una miriade di accordi internazionali innanzitutto sotto l'egida e il lavoro preparatorio che ha fatto il presidente del Consiglio dei ministri ma anche noi abbiamo degli accordi operativi con strutture di polizia di paesi con cui collaboriamo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della Conferenza sul contrasto all'immigrazione irregolare con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presenza di questori e prefetti alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno a Roma. "Ci avviciniamo a metà mandato del nostro governo. Tante cose abbiamo fatto - ha sottolineato Piantedosi - e tante altre vanno fatte anche per raccogliere i frutti di tanti semi che sono stati messi sul terreno". "Abbiamo innovativamente favorito i canali d'ingresso regolare - ha aggiunto il titolare del Viminale - mai come sotto il nostro governo c'è stato un incremento di corridoi umanitari e di ingressi per accesso regolare al lavoro". "Nei primi mesi di quest'anno registriamo un incremento delle espulsioni che si attestata il 15 e il 20 per cento. Quando parlo di espulsioni parlo di rimpatri effettivi. Non sono ancora abbastanza rispetto a quanto noi ritenuiamo si possa fare", ha concluso il ministro.