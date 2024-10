Migranti, Meloni: Ue ha cambiato approccio, dati dicono che funziona Paphos (Cipro), 11 ott. (askanews) - "Negli ultimi due anni l'Ue ha cambiato approccio sul tema dei flussi migratori. Grazie anche al lavoro fatto dai Med9 e dall'Italia. Questo nuovo approccio, dicono i dati, dimostra di funzionare. E' fondamentale essere concreti, decisi, contrastare in modo sempre più incisivo l'immigrazione irregolare di massa, continuare a lavorare a questa cooperazione completamente diverse con le nazioni di origine e di transito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni al termine del vertice Med9 a Cipro. "Partirà probabilmente tra qualche giorno in termini operativi il protocollo che ormai tutti conoscono tra Italia e Albania che vuole essere una soluzione innovativa in termini in tema di governo dei flussi migratori, di lotta ai trafficanti di esseri umani e quindi sicuramente anche questo è molto importante" ha aggiunto la premier Giorgia Meloni.