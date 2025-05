Migranti, Meloni: tribunali pensano a come ritrasferirli da Albania Roma, 7 mag. (askanews) - "Come sapete abbiamo deciso di utilizzare i centri realizzati in Albania come ordinari Cpr, abbiamo così iniziato a trasferire i migranti irregolari in attesa di rimpatrio. A seguito di questa nuova disposizione alcuni tribunali pare stiano disponendo il ritrasferimento in Italia ove il migrante avanzi una domanda di protezione internazionale anche quando questa sia manifestamente infondata". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, nel corso del premier time al Senato, a un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, Lucio Malan, sulle misure di contrasto all'immigrazione irregolare messe in campo dal governo.