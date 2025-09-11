Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
VideoMigranti, Meloni: "Governo non si rassegna, combattiamo traffico di esseri umani"
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Migranti, Meloni: "Governo non si rassegna, combattiamo traffico di esseri umani"

Migranti, Meloni: "Governo non si rassegna, combattiamo traffico di esseri umani"

"Calo degli sbarchi incoraggiante. Nostro approccio va oltre inutili ideologie"